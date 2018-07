Lavagem do Bonfim é decretada patrimônio Um dia antes da realização, a Festa do Senhor do Bonfim, conhecida como Lavagem do Bonfim, recebeu nesta quarta-feira, 15, o título de Patrimônio Imaterial Nacional. O cortejo multirreligioso na Cidade Baixa de Salvador é feito desde 1773. "O reconhecimento traz para o Estado a obrigação de garantir a manutenção do evento", diz a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Jurema Machado.