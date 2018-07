Lentidão na rodovia dos Imigrantes-SP atinge 21 km O movimento intenso decorrente da saída para o feriado prolongado de carnaval provocava lentidão em nove rodovias de São Paulo no início da noite de hoje. Na rodovia Imigrantes, a fila de engarrafamento estendia-se por 21 quilômetros, de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, até Cubatão, na região da Baixada Santista. A Anchieta estava congestionada entre os quilômetros 52 e 55, também em Cubatão. Quem seguia pela rodovia Cônego Domênico Rangoni enfrentava tráfego ruim entre os quilômetros 271 e 268, em Cubatão, no sentido Guarujá. Na Padre Manuel da Nóbrega, havia morosidade por 13 quilômetros em São Vicente, sentido Praia Grande. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7 por 3, na Operação Descida, no qual as pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes dão acesso ao litoral e a norte da Imigrantes, à capital paulista. A rodovia Presidente Dutra acumulava seis quilômetros de lentidão em Guarulhos, um quilômetro em Jacareí e três quilômetros em São José dos Campos. Todos no sentido Rio de Janeiro. A Castelo Branco registrava congestionamento entre os quilômetros 16 (Osasco) e 13 (Cebolão), na chegada a São Paulo, e do quilômetros 17 (Osasco) ao 24 (Alphaville), no sentido interior. Na Raposo Tavares, os motoristas deparavam-se com morosidade do quilômetro 96 ao 97, em Sorocaba. Já a rodovia Anhanguera apresentava tráfego pesado do quilômetro 104 ao 105, em Campinas, no sentido interior, e entre os quilômetros 19 e 18, no sentido capital paulista. A Régis Bittencourt estava congestionada por dez quilômetros, em Miracatu, no sentido Paraná. Segundo as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.