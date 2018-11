Liberado após 7h acesso da Marginal do Tietê para Dutra

O acesso da Marginal do Tietê para a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, foi liberado às 9h40 desta quarta-feira, 9. O trecho havia sido totalmente interditado sete horas antes após uma carreta carregada com serragem tombar na via. Além da carga, caiu na pista parte do óleo diesel do tanque de combustível. Ninguém ficou ferido. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Confira o que abre e o que fecha no feriado de 9 de JulhoAté 95 mil carros devem descer para litoral de SP neste feriadoTempo seco deixa o céu aberto em São Paulo no feriadoA carreta foi removida cerca de 50 minutos depois do acidente, quando foi iniciada a limpeza do acesso. Apesar do bloqueio do trecho, não houve congestionamento na região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).Também pela manhã, um caminhão sofreu um princípio de incêndio e parou na via expressa da Marginal do Tietê no sentido Lapa-Penha, a 300 metros da ponte da Casa Verde, na zona norte da capital paulista. O veículo foi deslocado para um recuo à esquerda da marginal junto ao rio.