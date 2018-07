Líder de Kassab será o secretário do Verde de SP

Ao manter o PV em uma pasta com orçamento de R$ 1,2 bilhão para 2013 e responsável por conceder licenças para os grandes empreendimentos da cidade, o PT praticamente consolida o apoio que precisa para conseguir a presidência do Legislativo. Com quatro parlamentares, o PV passa agora a integrar um bloco comandado por Kassab, que ainda tem o PSD, com oito vereadores, e o PSB, com três.

Os 15 votos do bloco e os 11 da bancada do PT, somados ao do vereador Netinho de Paula (PCdoB) e ao do senador Antonio Carlos Rodrigues (PR), já garantem os 28 votos necessários para eleger um petista comandante do Legislativo. Rodrigues toma posse como vereador no dia 1.º de janeiro, vota na eleição e tira licença para voltar ao Senado.

"Não tenho nada a declarar", respondeu Tripoli, ao ser questionado se assumiria a pasta do Verde no lugar de Eduardo Jorge, também do PV, mas desafeto de Tripoli.

A indicação do parlamentar do PV também resolve outro problema para o PT. Tripoli é o atual relator do orçamento de 2013, estimado em R$ 42,1 bilhões. Desse total, a equipe de transição quer apoio do relator para remanejar pelo menos R$ 2 bilhões para garantir algumas promessas de campanha de Haddad - como o fim da taxa da inspeção veicular (R$ 180 milhões) e o bilhete único mensal (R$ 400 milhões). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.