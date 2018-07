Líder de trabalhadores rurais sofre atentado em SP O presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp), Elio Neves, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de ontem na chácara de sua família, em Ribeirão Bonito, no interior do Estado. Atingido por um tiro na região da cabeça, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, em Araraquara (SP). Segundo informações da Feraesp, Neves não corre risco de morte, pois a bala teria atingido o pescoço de raspão, o que não foi confirmado pelo hospital.