Liminar suspende multa da lei antiestrangeirismo no PR O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Paraná (Sinapro) conseguiu, no fim da tarde de ontem, uma liminar em mandado de segurança no Tribunal de Justiça (TJ) suspendendo a cobrança de multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento à lei antiestrangeirismo, que determina a tradução de palavras estrangeiras em propagandas no Estado. Para o desembargador do TJ Ivan Bortoleto, a legislação fere o direito constitucional de livre manifestação de pensamento.