Litoral paulista tem 35 praias impróprias para banho O litoral de São Paulo tem 35 praias e um rio impróprios para banho, segundo o boletim semanal divulgado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) na tarde de hoje. Em Santos, todas as praias estão poluídas. Segundo a Cetesb, a alta temporada e as chuvas que atingiram parte do litoral nos últimos dias são as principais causas da poluição fecal nas praias. O monitoramento foi realizado entre os dias 4 e 7 de janeiro nos 15 municípios litorâneos do Estado de São Paulo, exceto Cananeia. As amostras foram encaminhadas para análises microbiológicas para a identificação de coliformes fecais. A Cetesb monitora 136 das 295 praias do litoral de São Paulo. As praias com más condições de balneabilidade são, em Ubatuba, Itaguá, Toninhas, Perequê-Mirim e Rio Itamambuca; em Caraguá, Prainha; em São Sebastião, Arrastão, Boraceia e Pontal da Cruz; em Ilhabela, Armação, Siriúba, Itaguaçu, Pinto, Viana e Perequê; em Santos, Ponta da Praia, Boqueirão, José Menino, Aparecida, Gonzaga e Embaré; em Guarujá, Perequê; em Praia Grande, Canto do Forte e Flórida; em São Vicente, Milionários, Gonzaguinha e Itararé - Posto 2; em Mongaguá, Santa Eugênia e Agenor de Campos. Em Itanhaém, estão impróprias as praias Centro, Jardim Cibratel, Balneário Gaivota, Estância Balneária e Jardim São Fernando. E em Peruíbe, Peruíbe - Avenida São João, Peruíbe - Parque Turístico, Peruíbe - Balneário São João Batista.