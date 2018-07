Localizado 15º corpo onde prédios desabaram no Rio O Corpo de Bombeiros confirmou que o 15º corpo foi encontrado na noite desta sexta-feira, no centro do Rio de Janeiro, onde três prédios desabaram na última quarta-feira. Até o momento, foram localizados os corpos de sete homens e seis mulheres. Duas pessoa ainda não foram identificadas. Doze pessoas continuam desaparecidas.