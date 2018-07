Lula diz que BB criará linha de crédito para agricultores de SC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o Banco do Brasil colocará linhas de financiamento à disposição dos agricultores e pequenos empresários de Santa Catarina que foram prejudicados pelas chuvas e enchentes que assolaram o Estado. Até o momento, segundo a defesa civil catarinense, a tragédia matou 114 pessoas. Outras 19 estão desaparecidas. No total, 1,5 milhão de pessoas foram afetadas, sendo que cerca de 78 mil estão desalojadas ou desabrigadas. "O Banco do Brasil também vai ter uma política especial para os agricultores e os pequenos empresários que vão precisar recomeçar a sua vida", declarou Lula em seu programa semanal de rádio, "Café com o Presidente". Lula lembrou outras iniciativas do governo federal que foram anunciadas com o objetivo de ajudar Santa Catarina, como o financiamento para a reconstrução da infra-estrutura elétrica do Estado, a oferta de crédito pela Caixa Econômica Federal e a liberação de recursos por meio de uma medida provisória. "Da parte do governo federal, eu já disse que nós vamos fazer o possível e o impossível para ajudar a recuperar o Estado e minimizar o sofrimento das pessoas", assegurou o presidente. (Reportagem de Fernando Exman; Edição de Eduardo Simões)