Lula e Marina abrem 3ª Conferência do Meio Ambiente A 3ª Conferência do Meio Ambiente será aberta oficialmente em Brasília, às 19 horas, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ministra deveria dar uma entrevista hoje cedo sobre o encontro, mas falará somente após o presidente, que deve anunciar um Plano de Crescimento Sustentável para a Amazônia. Participam deste encontro 2 mil representantes de governos, empresários e da sociedade civil, que discutirão ações e políticas públicas para enfrentar os impactos do aquecimento global no Brasil. Até sábado , os delegados da Terceira Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), que tem como tema as mudanças climáticas, pretendem chegar a um acordo sobre sugestões para subsidiar o Plano e a Política Nacional de Mudança do Clima, prometidos para este ano. Também serão discutidos estratégias em relação à desertificação, que deve ser a principal demanda dos Estados do Nordeste brasileiro na conferência, o combate à devastação da floresta amazônica será um dos itens prioritários da plenária nacional. O desmatamento é responsável por 75% das emissões brasileiras de gás carbônico, um dos gases de efeito estufa considerados causadores do aquecimento global.