Maceió registra 15 homicídios durante feriado

O feriado de Corpus Christi terminou com um saldo de 15 assassinatos em Maceió, de acordo com registro do Instituto Médico Legal (IML) da capital alagoana. De janeiro a abril deste ano, o Estado soma mais de 600 homicídios. Entre as vítimas fatais deste feriado está o estudante Jhonny Wilker da Silva Pinto, 21 anos, morto a tiros ao passar de moto por uma blitz da Polícia Militar (PM) na periferia de Maceió. Os PMs disseram que tentaram parar a moto em que ele estava e, numa troca de tiros, Jhonny foi baleado, morrendo na Unidade de Emergência Armando Lages. Familiares de Jhonny Wilker contestam a versão dos PMs. Já na Grande Maceió, um grupo de turistas que viajava de Natal para Salvador foi assaltado nesta madrugada, em um trecho da BR-101, nas proximidades da cidade de Rio Largo. Segundo a polícia, cinco homens armados, em um Fiat Uno, obrigaram o motorista parar o ônibus e efetuaram o assalto. Os passageiros foram rendidos e levados para um canavial, onde os assaltantes roubaram dinheiro e diversos objetos pessoais dos turistas.