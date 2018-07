Madrinha da bateria diz se sentir 'rainha' na Tucuruvi Desfilando pela primeira vez na Acadêmicos do Tucuruvi, quarta escola a se apresentar esta noite no Anhembi, a modelo e atriz Sheila Mello contou o que fez sua cabeça para sair na avenida este ano pela agremiação. "Eles me procuraram e me fizeram sentir como uma ''verdadeira rainha''", afirmou. Contudo, se o sentimento é de rainha, oficialmente seu papel é outro. Ela é a madrinha da bateria. A escola leva à avenida um tema em que homenageia a cidade mineira de Ouro Preto. Para não decepcionar os membros da agremiação, Sheila conta que apostou em dieta e exercícios ´para ficar em forma. "É uma responsabilidade grande. Até por isso controlo a alimentação. Só no fim de semana é que ''enfio o pé na jaca''", brinca.