Madrugada violenta tem cinco assassinatos em Nova Iguaçu

RIO - Pelo menos cinco pessoas foram assassinadas na madrugada desta sexta-feira, 10, em três diferentes pontos do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, três pessoas foram executadas na Rua Bruno Sender, no bairro Jardim Nova Era. Um corpo foi encontrado na Rua José Pereira, no bairro de Comendador Soares. E outra vítima foi morta na Estrada Velha de Santa Rita, no Ponto Chic. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.