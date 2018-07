Manifestação da PF deixa embarque lento no RS

PORTO ALEGRE - A operação-padrão dos policiais federais deixou o embarque mais lento, mas não atrasou os voos que saíram do Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta quinta-feira, 19. A manifestação começou às 13h15 e durou duas horas, período em que 12 aviões decolaram do principal aeroporto do Rio Grande do Sul. No saguão não houve formação de filas.

Enquanto os agentes verificavam bagagens e acessavam o sistema de procurados e impedidos com o nome de todos os passageiros, outros policiais federais distribuíam panfletos para os poucos viajantes que estavam no saguão.

"Temos apenas três colegas por turno no aeroporto e apenas um por turno em cada uma das oito passagens de fronteira no Estado", relatou o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, Paulo Paes, destacando que o pequeno número de policiais acaba deixando a segurança ineficaz. "Precisamos mais policiais nos aeroportos e fronteiras".