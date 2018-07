Manifestantes bloqueiam terminal de ônibus em SP Um grupo de manifestantes interditou nesta manhã, por volta das 8h30, as entradas e saídas do terminal de ônibus da Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. De acordo com as primeiras informações da São Paulo Transporte S/A (SPTrans), os ônibus estão sendo obrigados a parar os veículos em ruas próximas ao terminal.