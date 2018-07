Manifestantes fazem ato pacífico em Porto Alegre

Convocado pelo Bloco de Luta pelo Transporte Público, o protesto desta segunda-feira reuniu menos gente do que o previsto. Dos 26 mil convidados, mil confirmaram presença e apenas 120 compareceram. Enquanto caminhavam, eles cantaram refrões como "Ei, Fifa, volta pra Suíça"; "Violenta é a polícia"; "Da Copa eu abro mão, quero mais dinheiro pra saúde e educação"; "E no Beira-Rio, quando a bola rola, não tem saúde, não tem transporte, não tem escola".

O momento mais tenso foi a caminhada pelas cinco quadras da Rua Doutor Flores, uma área totalmente comercial da cidade. Ao perceber a aproximação dos manifestantes, com medo da repetição das depredações do dia 12, os gerentes fecharam as lojas e, depois da passagem do grupo, voltaram a abri-las. Os participantes encerraram o protesto quando chegaram à esquina da Avenida Loureiro da Silva com José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa.