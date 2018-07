Manifestantes já estão concentrados na Av. Paulista

O ato de hoje é em comemoração à decisão da prefeitura e do governo do Estado, ontem, de revogar o aumento das tarifas de R$ 3,20 para R$ 3,00 após os numerosos protestos na cidade.

O presidente do PT, Rui Falcão, retirou a hashtag "ondavermelha" do seu perfil do microblog Twitter, na qual apoiava a iniciativas de militantes do partido, de centrais sindicais e movimentos sociais de fazer um ato junto com a grande manifestação do MPL. Segundo assessoria de Falcão, a decisão ocorreu porque ele não está convocando o ato, que ocorreria na mesma região, organizado pela militância e ainda porque foi um "retuite" (reprodução de outra mensagem) errado.

A decisão de Falcão ocorre, no entanto, após o nome do presidente do PT ocupar o quinto posto entre os "trend topics" (mais citados) do Twitter no Brasil. Apesar de muitos defenderem o presidente nacional do PT, a maioria dos tópicos tem xingamentos e ameaças a Falcão e ao partido.