Manifestantes pedem prisão dos Nardoni no MP Dez manifestantes vestidos de branco, com cartazes e fotos de Isabella Nardoni, aguardavam a chegada do promotor Francisco Cembranelli em frente ao prédio da Procuradoria Geral de Justiça, no centro de São Paulo. Eles pediam que Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá respondam ao processo pela morte da menina na cadeia. Cembranelli anuncia na tarde de hoje a denúncia ao casal e caberá ao juiz do 2º Tribunal do Júri, Maurício Fossen, decidir sobre a abertura da ação penal. A vendedora Sandra Domingues, de 39 anos, uma das organizadoras da manifestação, disse que o objetivo é sensibilizar as autoridades para uma punição severa ao casal, que ela julga ser culpado. "A Isabella é como uma bandeira da violência contra todas as crianças no Brasil, por isso pedimos justiça", disse. Os manifestantes se organizaram por meio de um site de relacionamento, em comunidade com 900 integrantes.