Mantega: governo fará o necessário para país crescer 4% em 2009 O governo tomará todas as medidas necessárias para que o Brasil cresça 4,0 por cento no ano que vem, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega. "A crise já está afetando a economia real nos Estados Unidos, na União Européia... No caso do Brasil, o que vemos é uma desaceleração do crescimento, porém mantendo taxas positivas", disse a jornalistas. "Não deixaremos a desaceleração se instalar no Brasil. O governo tomará as medidas necessárias, monetária e fiscal, para alcançar a meta de 4,0 por cento (de crescimento) em 2009." Mantega reafirmou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é uma política anticíclica do governo e não descartou redução de impostos para estimular as condições de investimento privado. (Reportagem de Fernando Exman; Texto de Daniela Machado)