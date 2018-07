Massa de ar quente provoca chuva em boa parte do País

O sol vai aparecer, mas também ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia no centro-noroeste do Amazonas, centro-sul do Pará, demais áreas do Mato Grosso e Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Triângulo Mineiro e sul de Minas, Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. No Estado gaúcho o sol aparecerá entre muitas nuvens.

No Rio de Janeiro, as pancadas de chuva vão ocorrer no período da tarde. Pequena possibilidade de chuva no leste do Acre, nordeste do Pará e Ilha do Marajó, norte do Maranhão, faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Alagoas e sul do Espírito Santo. Nas demais áreas do País, o dia será parcialmente nublado.

São Paulo

O tempo continua abafado hoje na capital paulista, com pancadas de chuva a partir da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Haverá sol entre nuvens ao longo do dia e elevação das temperaturas, com máximas chegando aos 28ºC. No decorrer desta tarde, as áreas de instabilidade, associadas com a aproximação de uma frente fria, provocam pancadas de chuva com potencial para alagamentos na capital paulista.