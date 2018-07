Mau tempo isola moradores e turistas de Ilhabela, em SP Os cerca de 30 mil moradores de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, além dos milhares de turistas que passam as férias escolares no arquipélago, estão totalmente isolados do continente desde às 11h30 de quinta-feira, 25. As rajadas de ventos, que atingem cerca de 70km/h e as fortes correntezas provocaram a interrupção da travessia feita por balsas.