McCain mantém tradição e ganha disputa no Texas John McCain derrotou o candidato democrata Barack Obama na terça-feira na corrida presidencial no Estado de Texas, garantindo uma vitória republicana do Estado natal do presidente George W. Bush, mostraram projeções da rede de televisão CBS. A vitória de McCain no Texas já era esperada, com as pesquisas de opinião dando uma vantagem de dois dígitos sobre o democrata Obama. Desde a eleição de Jimmy Carter em 1976, nenhum outro candidato democrata ganhou no Texas. Com o resultado, McCain ganha os 34 votos do Texas no Colégio Eleitoral, um grande impulso para alcançar os 270 votos necessários para ser eleito presidente dos Estados Unidos.