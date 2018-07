Médico deixa placenta no útero de jovem A família da estudante Camila Figueiredo Pereira, de 16 anos, vai processar a prefeitura do Rio por erro médico e negligência. A jovem deu à luz um menino no último dia 16, mas o obstetra que fez o parto não percebeu que a placenta ainda estava em seu útero. A estudante sofreu grave infecção e está internada no Hospital Geral de Bonsucesso, uma unidade federal. A secretaria informou que vai abrir sindicância para apurar o episódio.