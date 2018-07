Mega-Sena pode pagar R$ 35 milhões amanhã A Caixa Econômica Federal (CEF) estima pagar R$ 35 milhões para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena, a ser sorteada amanhã. Ninguém levou o prêmio máximo no último concurso, de número 1.291. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram: 18, 40, 47, 54, 57 e 58.