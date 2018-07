Megabando assalta condomínio na zona norte de SP Trinta homens fortemente armados com fuzis, metralhadoras e pistolas invadiram e roubaram um condomínio residencial no bairro Pedra Branca, na zona norte de São Paulo. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP). O crime ocorreu por volta das 2h30 deste domingo. Segundo relatos, o grupo chegou ao local em dez carros, entre eles uma Blazer, uma Saveiro, um Astra e um Fiesta. Os modelos dos demais veículos não foram confirmados. Eles renderam o porteiro e alguns moradores e invadiram o local. O balanço do roubo é parcial, pois algumas vítimas ainda não registraram queixa. Até agora, estão em dois carros de moradores - um Fiat Palio e um Honda Fit, já localizados - joias avaliadas em R$ 18 mil, 13 aparelhos celulares, três computadores, uma câmera fotográfica digital, um notebook, um videogame, um tocador de DVD e uma lanterna, além de R$ 1 mil em dinheiro. Também foram roubados dois revólveres usados por vigilantes do condomínio. A SSP-SP informou ainda que a perícia no local do crime foi prejudicada, porque os moradores tentaram reorganizar seus apartamentos após a invasão. Não houve feridos e ninguém foi preso pelo crime até o momento.