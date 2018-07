Melhor aeroporto da Copa das Confederações terá prêmio O governo vai premiar a qualidade do atendimento de aeroportos internacionais brasileiros durante a Copa das Confederações, que tem início neste sábado, 15. De acordo com sessão extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira, 14, que circula neste sábado, a Secretaria de Aviação Civil (SAC) aprovou o regulamento do 1º Prêmio Nacional de Desempenho Aeroportuário "Boa Viagem" - Edição Copa das Confederações Fifa 2013. Concorrem ao prêmio, segundo a portaria do ministro Moreira Franco, apenas os aeroportos que tiverem ligação direta com o evento, além do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP).