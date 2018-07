Membro do BC alemão vê início de Basileia III em meados de 2013

É irrealista esperar que as regras do Basileia III, concebidas para tornar o sistema bancário global mais resistente em cenários de crise, comecem a ter efeito pontualmente em janeiro, afirmou a autoridade do banco central alemão Andreas Dombret, segundo o jornal.

Dombret, responsável pela estabilidade financeira na diretoria do Bundesbank, disse estar "muito confiante" de que os Estados Unidos implementarão o novo conjunto de regras do Basileia, segundo a reportagem do Handelsblatt.

(Reportagem de Andreas Cremer)