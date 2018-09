Mianmar diz que ciclone matou 'quase 4 mil'

O número de mortes provocadas pelo ciclone tropical Nargis, que atingiu o oeste de Mianmar no sábado, subiu para quase 4 mil, segundo a mídia estatal. A TV estatal disse que mais de 3,9 mil foram mortos na maior cidade do país, Yangun, e na região de Irrawaddy. Outras 2.879 estariam desaparecidas e 41 feridas. Ainda de acordo com a TV estatal, dezenas de milhares podem ter morrido nas cidades de Bogalay e Laputta, na região de Irrawaddy. Os números ainda não foram confirmados por uma fonte independente. Se os dados forem confirmados, o ciclone deste fim-de-semana terá sido o mais mortífero desde o tufão que atingiu a Índia em 1999 matou cerca de 10 mil. No início desta segunda-feira, a mídia estatal colocava o número de mortos em 351. Cinco regiões foram declaradas zonas de emergência depois do desastre natural. Segundo o representante da ONU para resposta a desastres, Richard Horsey, centenas de milhares de pessoas precisam de abrigo e água potável. Ele disse, no entanto, que é impossível dizer exatamente quantas pessoas foram afetadas por causa dos estragos nas estradas e na rede telefônica. A ONU e agências de ajuda humanitária enviaram equipes de avaliação para as áreas mais atingidas, apesar de ainda não terem recebido um pedido de ajuda formal do governo do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.