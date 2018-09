Militar é preso com três caminhões roubados no RS Um soldado, de 21 anos, do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada (19ºBintz) do Exército, foi preso na tarde de hoje com armas e três caminhões roubados em São Leopoldo (RS). Por volta das 13h45, após denúncias, os policiais militares chegaram ao pátio de uma residência localizada às margens da RS-240, entre São Leopoldo e Portão.