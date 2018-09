Ministério envia 30 homens para combater fogo na Bahia

O Ministério da Integração Nacional disponibilizou 30 bombeiros, que integram uma força-tarefa do Distrito Federal especializada em incêndios florestais, que ajudarão os cerca de 500 homens que já combatem o fogo no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. O deslocamento do reforço começou na manhã desta quarta-feira, 12, segundo informações da assessoria de imprensa do Ministério. Depois do reconhecimento, a ser feito com sobrevôo pelo Parque, será avaliada a necessidade de envio de mais homens. Veja também: Só chuva salva Chapada Diamantina do fogo, diz gestor Incêndio já atingiu metade do Parque da Chapada Diamantina Foram enviados, além dos militares de Brasília, um avião de reconhecimento, duas vans para transporte de tropas, um caminhão para levar equipamentos e uma caminhoneta, além de abafadores e bombas-costais, que irão apoiar as ações para controlar os incêndios florestais na região e municípios próximos. Os focos de incêndio atingiram 31 municípios da região e o fogo já queimou, desde julho deste ano, aproximadamente 75 mil hectares da mata, o que equivale a quase 50% da área do parque.