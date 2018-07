Ministro diz que sanções contra Rússia afetam setor de petróleo O ministro de Recursos Naturais da Rússia, Sergei Donskoy, disse nesta quarta-feira que as sanções do Ocidente tiveram um impacto no nascente setor de petróleo de difícil extração do país, visto como uma próxima fonte de riqueza fundamental, relatou a agência de notícias Interfax.