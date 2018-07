Monomotor vira cambalhota na Colômbia

Um monomotor virou uma cambalhota pouco depois de pousar na quarta-feira no aeroporto da cidade de Villavicencio, na Colômbia. O piloto foi surpreendido por um forte vento de popa que levantou a cauda do avião com três pessoas a bordo e o virou de cabeça para baixo. Além do piloto, um técnico e um passageiro estavam a bordo da aeronave que tinha acabado de chegar de San Jose del Guaviare. Apenas o passageiro sofreu ferimentos leves e teve que ser levado a um hospital. Pilotos que costumam pousar no aeroporto, cerca de 75 quilômetros ao sul da capital Bogotá, afirmam que ele é conhecido por seus ventos fortes e traiçoeiros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.