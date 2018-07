Moradores de Bauru protestam contra excomunhão de padre

Uma moção de repúdio à decisão da Igreja postada na segunda-feira, 29/04, havia recebido mais de 3,5 mil adesões até o fim da tarde de quarta-feira, 01, e a expectativa é de atingir 5 mil nesta quinta, 02. O grupo Eu Apoio Padre Beto, formado na segunda-feira, 29/04, na internet, já contava com mais de 2,1mil participantes.

Outro protesto está marcado para o sábado,04, com concentração em frente da Catedral Divino Espírito Santo, na Praça Rui Barbosa, centro da cidade. Entre os organizadores estão dois grupos de simpatizantes do padre e a Associação Bauru pela Diversidade, a mesma que organizou a Parada Gay na cidade, que reuniu 50 mil pessoas.

O vereador Marcos Souza (PMDB), o Marquinhos da Diversidade, estima que entre 1,5 mil e 2 mil pessoas devam comparecer ao ato. "O padre Beto é muito querido, não só por seu comportamento exemplar de tratar todas as pessoas sem preconceito, mas também pelos trabalhos sociais que ele realiza."

A Diocese de Bauru disse que o bispo d. Caetano Ferrari não comentaria as declarações do padre Beto sobre semelhança do ato de excomunhão da Igreja com as posições do deputado federal Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), conhecido por suas declarações de preconceito contra homossexuais e negros. Segundo a assessoria da Diocese, o bispo está proibido de fazer comentários sobre o assunto por causa do sigilo imposto pelo processo de demissão do estado clerical que a Igreja move contra padre Beto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.