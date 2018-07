Moradores enfrentam PMs após ação em favela de SP

Por volta das 19 horas, segundo a Polícia Militar, dois policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) desconfiaram de um rapaz que estava em uma moto na Rua Alegria Popular. Eles perseguiram o suspeito, que resistiu à abordagem, e, ao entrar na favela, de acordo com a PM, foram recebidos a tiros.

De acordo com a corporação, a moto de um dos policiais foi derrubada. Os objetos pegos dos PMs foram devolvidos pelo líder comunitário José Geraldo de Paula, da União de Núcleos, Associações e Sociedades dos Moradores de Heliópolis e São João Clímaco (Unas), às 22h50, após negociação. Homens da Força Tática e das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), que até então cercavam Heliópolis, se retiraram do local.

A versão da PM, no entanto, é contestada por uma testemunha, segundo a qual, ao entrar na favela, os policiais se dividiram. Um deles, ao abordar o rapaz na moto, teria sacado a arma e atirado, sem que o suspeito esboçasse reação. De acordo com essa testemunha, os tiros dados pelo PM acertaram o portão de uma casa e uma menina de 8 anos. A garota foi levada por uma conselheira tutelar ao Hospital de Heliópolis. Ontem à noite, ela estava consciente e não corria risco de morte, de acordo com a família. O rapaz que era perseguido pela polícia fugiu. Moradores dizem que ele também teria sido baleado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.