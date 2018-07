Morre o escritor mexicano Carlos Fuentes Na tarde de segunda-feira, o mundo literário reagiu surpreso ao boato sobre a morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez, prêmio Nobel de Literatura de 1982. Os ânimos ainda se acalmavam com a falsidade do fato, quando nesta terça-feira chegou, da Cidade do México, uma notícia verdadeira: a morte do mexicano Carlos Fuentes, aos 83 anos, de problema cardíaco.