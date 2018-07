Mortes e infecções por H1N1 se estabilizam no Chile, diz governo

O Chile é o país da América do Sul com maior número de casos confirmados da doença, com 12.194 pessoas infectadas, embora o Ministério da Saúde tenha sustentado que "há uma clara tendência descendente no número de casos" com relação às semanas anteriores.

O país informou na semana passada que detectou a presença da nova gripe em perus, os primeiros casos no mundo em que o vírus não se limita a seres humanos ou porcos.

Na América do Sul, o Brasil, com mais de 500 óbitos, e a Argentina são os países com mais casos fatais da gripe H1N1.

(Reportagem de Antonio de la Jara)