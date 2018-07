Motociclista bêbado atropela e mata mulher grávida

Marissol dos Santos Fernandes, de 22 anos, atravessava a rua de sua casa, no Jardim Primavera, quando foi atropelada pela motocicleta conduzida pelo pedreiro Jhonatas Elias de Oliveira Gomes, de 18 anos.

Em alta velocidade, o rapaz não conseguiu frear a tempo de evitar o choque. Com o impacto, a moça, segundo o Boletim de Ocorrência, foi arremessada para o outro lado da rua. Quando os PMs chegaram, desconhecidos já tinham retirado a moto do local do atropelamento.

Jhonatas e Marissol foram socorridos ao pronto-socorro municipal, mas a moça e o bebê não resistiram aos ferimentos. Os médicos plantonistas ainda tentaram salvar a criança, fazendo um parto de emergência, mas sem sucesso. Segundo a polícia, Jhonatas, que também recebeu cuidados médicos, "apresentava odor etílico e voz pastosa", mas a pedido de familiares, se recusou a fazer exame com bafômetro e a doar sangue para análise laboratorial. Porém exame clínico constatou que estava embriagado.

De acordo com o boletim, Jhonatas ainda teria dito que tinha bebido meio litro de cachaça, antes de usar a moto. O delegado que atendeu o caso, Renzo Santi Barbin, decretou a prisão em flagrante do rapaz por homicídio culposo (sem intenção de matar) e embriaguez ao volante.