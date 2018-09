Motorista morre em tentativa de assalto a ônibus

Segundo a polícia civil, o assalto aconteceu próximo ao ponto final do ônibus por volta das 12h15 deste domingo e não havia passageiros no coletivo no momento da ação. Uma mulher que subia as escadas para entrar no ônibus foi empurrada para fora pelos criminosos.

O motorista foi baleado e morreu no local. O cobrador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até às 17h, nenhum suspeito foi preso.