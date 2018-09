Motoristas de ônibus de SP entrarão em greve na 2ª-feira O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) anunciou que a categoria entrará em greve a partir da zero hora de segunda-feira. A paralisação pode atingir 30 empresas de ônibus que atuam na capital paulista. Com essa medida, o Sindmotoristas esperava ainda hoje, em audiência, obter uma proposta melhor que a apresentada pelo Tribunal Regional de Trabalho da 2ª Região (TRT/SP). No encontro, a desembargadora Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva, vice-presidente judicial do TRT-SP, ofereceu a última e definitiva proposição de conciliação: 7% de reajuste salarial retroativo ao dia 1º e participação nos lucros e resultados (PLR) em 1º de setembro de 400 reais para motoristas e 250 reais a cobradores. O tribunal estabeleceu o prazo de 48 horas para o sindicato e os donos de companhias de ônibus se manifestarem e marcou uma nova reunião para quinta-feira. A categoria, no entanto, antecipou-se e decidiu cruzar os braços após o fim do protesto realizado hoje, em frente à sede da Prefeitura, no centro da capital. Cerca de 700 empregados participaram da manifestação. O Viaduto do Chá ficou completamente fechado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no fim da tarde, a via havia sido liberada.