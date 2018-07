Movimento nos aeroportos do País é tranquilo

No Rio de Janeiro, não havia registro de nenhum atraso desde às 0h desta manhã de Natal no aeroporto Santos Dumont. No Galeão, havia três voos atrasados por volta das 11 horas.

Os índices de atraso também são baixos em nível nacional. Apenas 32 voos sofreram atraso desde o início do dia, o que representa 3,4% do total de 951 voos realizados no período. O número de cancelamentos é maior, de 224 voos, ou 23,6% do total.

O resultado é explicado por números elevados de cancelamentos em aeroportos como o de Campinas-SP (26 voos cancelados, ou 47,3% das operações previstas no período), Santos Dumont (28 voos, ou 45,9% do total), Curitiba-SP (13 voos, ou 31,7% do total) e Navegantes-SC (5 voos cancelados, ou 71,4% do total).