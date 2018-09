MP denuncia 18 por tráfico em São José do Rio Preto-SP O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou 18 pessoas por tráfico de drogas no bairro CAIC, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A Justiça decretou a prisão preventiva de todos os integrantes do grupo. As investigações tiveram início há um ano e revelaram a atuação da quadrilha, liderada pelo traficante conhecido como Tio Linguiça e pelo traficante conhecido como Alanzinho do CAIC, ambos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Para a manutenção do esquema, os traficantes ameaçavam moradores do bairro, tendo até efetuado disparos de arma de fogo na porta da casa de um deles.