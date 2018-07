MP denuncia dez por envolvimento em explosão no Rio Dez pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por envolvimento na explosão ocorrida em 13 de outubro no restaurante Filé Carioca, na praça Tiradentes, centro do Rio. O acidente matou quatro pessoas e deixou 17 feridas. Todos vão responder por explosão qualificada pelo resultado morte. A pena pode chegar a oito anos de prisão.