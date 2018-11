MP-SP entra com ação contra sindicato dos professores

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou nesta quinta-feira, 3, com ação cautelar contra o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado (Apeoesp) e a Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas) para impedir que as entidades façam manifestações em vias públicas. Nas últimas três sextas-feiras, os docentes bloquearam a Avenida Paulista durante a tarde para fazer assembléias no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e causaram congestionamento de até 2,2 quilômetros. A categoria está em greve desde o dia 16 e se reúne amanhã no mesmo local para decidir a continuidade ou não do movimento.Os promotores de Habitação e Urbanismo, José Carlos de Freitas e Stela Tinone Kuba, pedem à Justiça que os professores só possam fazer manifestações em praças ou ocupando no máximo uma faixa da rua em que estiverem. A ação foi ajuizada na 31ª Vara de Fazenda Pública do Estado.