MPL não participará de ato das centrais em SP O Movimento Passe Livre (MPL), que deu início às manifestações contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo no mês passado, não vai participar do ato preparado pelas centrais sindicais para esta quinta-feira, 11, como parte do Dia Nacional de Lutas. De acordo com representantes do movimento, no entanto, isso não significa que eles se colocam contra esses atos. "Queremos fugir dessa concepção maniqueísta de apoiar ou ser contra. Apenas não estamos compondo com o ato das centrais", explicou uma das representantes do MPL, Mayara Vivian, em entrevista ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.