Muçulmanos detidos na Alemanha ''planejavam série de atentados''

Três suspeitos de planejarem atentados na Alemanha foram presos pouco antes de começarem a fabricar bombas, revelou a polícia alemã. Os suspeitos estavam de posse de mais de 700 kg de explosivos. Segundo a polícia alemã, eles planejavam detonar explosões simultâneas em vários lugares do país. Entre os alvos estariam o aeroporto internacional de Frankfurt e a base aérea americana de Ramstein, no sudoeste do país. Os três homens foram presos na terça-feira nas cidades alemãs de Ulm e Neunkirchen, mas sua prisão só foi anunciada oficialmente nesta quarta-feira. Dois dos suspeitos presos são alemães convertidos ao islamismo, e o outro é de origem turca. A polícia disse que eles foram treinados em um campo de treinamento de uma organização extremista no Paquistão, e que os três dizem odiar os Estados Unidos. O grupo já vinha sendo observado pela polícia há várias semanas, em uma das maiores mobilizações de agentes que a Alemanha já viu. No total, 300 policiais trabalharam durante meses na observação dos suspeitos e também na preparação de sua prisão. Depois da captura, cerca de quarenta residências e escritórios suspeitos foram vasculhados por policiais, que apreenderam documentos e computadores. A procuradora-geral da Alemanha, Monika Harms, disse que este foi o plano extremista de maiores dimensões já desbaratado pelas autoridades no país. As prisões na Alemanha ocorreram no mesmo dia em que oito suspeitos de planejarem atentados também foram detidos na Dinamarca.