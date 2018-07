Mulher de morto é impedida de entrar em igreja no RJ A mulher do agente da Defesa Civil Paulo Roberto Filgueiras, de 37 anos, que morreu durante o resgate de vítimas da enchente em Petrópolis, na região serrana do Rio, fez um desabafo na tarde desta segunda-feira, ao ser impedida de passar por uma entrada lateral da Catedral Metropolitana, onde será celebrada a missa de sétimo dia das 33 vítimas da tragédia.