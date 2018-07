Mulher é presa durante manifestação na zona leste

De acordo com a PM, a mulher foi presa por incitar os usuários do transporte público a depredarem os ônibus que circulavam pela Radial Leste, que foi interditada nos dois sentidos no começo da manhã. Além disso, a mulher também desacatou os policiais durante a abordagem, afirma a PM. Ela foi levada para a 65º DP.

Policiais da tropa de choque e da força tática dispersaram os cerca de 100 manifestantes que bloquearam a Radial leste por volta das 7 horas com bombas de efeito moral e liberaram a via por volta das 8 horas. Segundo a Polícia Militar, várias manifestações com pequenos grupos de pessoas estão sendo realizadas em pontos de ônibus pela região de Itaquera.