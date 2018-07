Mulher encontra aliança de casamento em cenoura após 16 anos

Uma fazendeira sueca encontrou a aliança de casamento que havia perdido 16 anos atrás em uma cenoura de seu jardim, segundo o jornal Dagens Nyheter.

Lena Pahlsson disse que já não tinha mais esperança de encontrar o anel, que ela própria havia desenhado.

A aliança de ouro branco com sete pequenos diamantes sumiu em 1995, depois que Lena a tirou do dedo para preparar as comidas para a ceia de Natal com suas filhas.

A fazendeira, que vive perto de Mora, na região central da Suécia, disse ao jornal Dagens Nyheter que o anel sumiu de cima da bancada, onde tinha sido colocado.

Anos depois, durante uma reforma na cozinha, a família voltou a procurar pela aliança, sem sucesso.

Foi apenas algumas semanas atrás que o anel foi encontrado de forma inusitada.

Lena estava colhendo cenouras de seu jardim e estava prestes a jogar fora uma delas porque era pequena demais, quando notou um brilho diferente.

Ela chamou a filha Anna, que tinha apenas seis anos de idade quando o anel desapareceu, e as duas não conseguiam acreditar que a aliança pudesse estar em torno da cenoura. Seu marido também se surpreendeu.

"A cenoura cresceu no meio do anel. É inacreditável", disse Ola Pahlsson ao jornal sueco.

O casal acredita que a aliança tenha caído na pia em 1995 e se perdido em meio a cascas de legumes que foram transformadas em adubo.

O problema é que, 16 anos depois, a aliança cabe apenas no dedo mindinho de Lena. Ela disse ao Dagens Nyheter que vai mandar aumentar o anel.

"Agora que reencontrei a aliança quero poder usá-la novamente", disse ela. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.