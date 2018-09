Multa de cadeirinha começa dia 12

"A operação vai dar prioridade para a região das escolas e vamos fazer um planejamento para atender o maior número possível", diz o comandante do CPTran, coronel Hervando Luiz Velozo. Ele acrescenta que as unidades que fazem a fiscalização nos 156 principais cruzamentos da capital também vão parar os veículos e orientar os motoristas. "Nos primeiros dias, vai ser só orientação, mas depois já vamos fiscalizar e multar", completa.

As novas regras estão previstas na resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), aprovada em 2007. O texto previa uma adaptação de dois anos e por isso a fiscalização vai começar em todo o País na próxima semana. A regra determina que crianças com menos de 10 anos sejam transportadas no banco de trás e em um dispositivo de segurança que varia segundo a idade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.