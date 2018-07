Nardonis temiam deixar Isabella com madrasta, diz mãe A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina de Oliveira, afirmou hoje à Justiça que a família de Alexandre Nardoni, pai da menina, temia deixar a criança sozinha com Anna Carolina Jatobá, a madrasta. Ana Carolina Oliveira disse que mantinha "pouco contato" com a madrasta, mas lembrou episódios de ciúme da mulher de Alexandre. A mãe de Isabella ainda disse que Alexandre em vários momentos demonstrou descontrole e foi violento. Ana de Oliveira relatou ao juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, o que houve na noite do crime, 29 de março, quando chegou ao Edifício London. Ela contou que Alexandre gritava que um ladrão havia entrado no prédio e jogado a menina pela janela, enquanto Anna Jatobá xingava. Sua reação, disse, foi pedir à madrasta que se calasse. Como testemunha da acusação, Ana de Oliveira voltou a falar sobre uma ameaça de morte feita por Alexandre à sua mãe, Rosa Maria Cunha de Oliveira, quando a menina foi colocada em uma escola infantil, o que contrariou o pai. A mãe de Alexandre, relatou a testemunha, costumava lhe contar cenas de ciúmes de Anna Jatobá, que em contatos pessoais insistia em saber detalhes do relacionamento anterior do marido. Alexandre e Anna Carolina, acusados pela morte de Isabella, acompanharam o depoimento. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, o casal cochichou entre si e com os advogados enquanto Ana de Oliveira falava.